Журналист и оператор RT пострадали во время разгона фанатов Марадоны

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что корреспондент и оператор телеканала RT пострадали во время беспорядков в Буэнос-Айресе.

26 ноября в столице Аргентины прощаются с чемпионом мира 1986 года Диего Марадоной. Во время гражданской панихиды между поклонниками Марадоны и полицией начались столкновения. Правоохранительные органы применяют слезоточивый газ, резиновые пули водометы, чтобы толпа не прорвалась в зал президентского дворца, где находится гроб экс-игрока.

«Корреспонденту нашего RT на испанском попали камнем по лицу, а оператору — резиновой пулей в ногу. Все это — во время прямого включения с разгона протестующих на прощании с Марадоной в Буэнос-Айресе. Оба продолжили работать», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Симоньян.

Ранее министр внутренних дел Аргентины Вадо де Педро призвал власти Буэнос-Айреса прекратить насилие в отношении фанатов Марадоны.