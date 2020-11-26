Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат игры, передает «Матч ТВ».

По словам тренера, «Локомотив» хотел попробовать выиграть вне зависимости от соперника, но может быть довольными ничьей в связи с тем, как складывалась игра. Николич отмечает, что у него смешанные чувства после матча.

«Я не счастлив, но и не зол. Взяли очко, двигаемся дальше», — добавил он.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. 4-й тур

«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 0:0

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.