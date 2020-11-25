Бывший президент РФС высказался о смерти Марадоны

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны, передает «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего президента, Марадона неоднократно посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года и очень благосклонно относился к идее проведения мундиаля в нашей стране. Мутко отмечает, что аргентинец был великим и в мыслях, и в поступках, и в делах.

«Диего очень любил Россию. У него было хорошее отношение к нашей стране, руководству нашего государства», — добавил он.

Ранее умер Диего Марадона.