Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Московский ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на официальной странице клуба в Twitter.

«Больше, чем игрок. Легенда. Икона. Незабываемый. Покойся с миром, Диего Марадона. Спасибо за честь иметь возможность наблюдать за твоей магией на поле», — говорится в сообщении.

More than a player.



Legend. Icon. Unforgettable



RIP Diego Maradona, thank you for the honour of being able to watch your magic on the field pic.twitter.com/Hd9iB6SwoJ