ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
Карен Саркисян
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Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.
Московский ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на официальной странице клуба в Twitter.
«Больше, чем игрок. Легенда. Икона. Незабываемый. Покойся с миром, Диего Марадона. Спасибо за честь иметь возможность наблюдать за твоей магией на поле», — говорится в сообщении.
Ранее умер Диего Марадона.
More than a player.— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) November 25, 2020
Legend. Icon. Unforgettable ��
RIP Diego Maradona, thank you for the honour of being able to watch your magic on the field ������ pic.twitter.com/Hd9iB6SwoJ