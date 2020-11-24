Быстров жестко раскритиковал игрока «Краснодара» за эпизод в игре с «Севильей»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров жестко раскритиковал игрока «Краснодара» Рамиреса за эпизод в игре с испанской «Севильей», который привел ко второму пропущенному мячу.

Напомним, «быки» проиграли со счетом 1:2.



«Ну чего ты спиной-то стоишь? Почему не лицом? Не поворачивайся жопой», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».



Ранее Александр Тихонов жестко раскритиковал российский футбол.