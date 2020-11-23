Игрок ЦСКА Окулов прокомментировал крупное поражение от «Сибири»

Игрок московского ЦСКА Окулов прокомментировал крупное поражение от новосибирской «Сибири» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает сайт клуба.

Встреча завершилась со счетом 1:5.

«Не самая лучшая наша игра. Мы должны вынести уроки из этого матча. Нам стоило действовать попроще, не выдумывать моменты, играть короткие смены», — сказал Окулов.



Ранее ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года.