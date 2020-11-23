Наставник «Зенита» Семак высказался о Дзюбе

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игроке клуба Артеме Дзюбе, передает Sport24.

«У всех футболистов бывают подъемы и спады. Артем поднял планку очень высоко. Поэтому его игра вызывает пристальное внимание. А хорошие и плохие игры, повторю, бывают у всех», — сказал Семак.

24 ноября сине-бело-голубые сыграют в матче Лиги чемпионов с римским «Лацио».



Ранее Владимир Жириновский объяснил разгром сборной России желанием отомстить за Дзюбу.