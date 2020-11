Бой между Петром Яном и Стерлингом отменен

Бой между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, передает MMA Island со ссылкой на команду россиянина.

Поединок должен был состояться 12 декабря.



Причины переноса боя не уточняются. Новая дата встречи спортсменов не уточняется.



Ранее Ян поделился эмоциями после победы Хабиба над Джастином Гэтжи.

