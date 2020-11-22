«Ювентус» обыграл «Кальяри» благодаря дублю Роналду

Туринский «Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче восьмого тура итальянской Серии A.

Встреча проходила в Турине и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Ювентуса» дубль оформил Криштиану Роналду.

После восьми туров Серии A туринский «Ювентус» набрал 16 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Кальяри» имеет десять очков и идет на 11-й строчке. Первое место занимает «Милан» с 17-ю очками.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.