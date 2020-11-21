Трусова поделилась мыслями о своей работе с Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мыслями о своей работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, передает «Чемпионат.com».

В мае 2020 года стало известно, что Трусова, которая на чемпионате Европы заняла третье место, прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла в академию к Плющенко.

«Мне очень нравится работать с Евгением Викторовичем и со всей его командой. У нас очень дружная команда, все дети тоже. В своей группе я самая старшая. Они мне кажутся настолько маленькими еще, очень интересно», — заявила спортсменка.

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