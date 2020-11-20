Чалов подписал новый контракт с ЦСКА
Вадим Балканов
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Нападающий сборной России Федор Чалов подписал новый контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
22-летний форвард продлил трудовое соглашение с красно-синими до 2024 года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко занимают первое место в турнирной таблице, имея после 14 туров 31 очко.
Всего Чалов провел за ЦСКА 139 матчей и сумел отличиться 41 раз.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» может сняться с РПЛ.