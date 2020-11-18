Черчесов отреагировал на вопрос об отставке после разгрома от Сербии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о возможной отставке.

Вопрос об уходе из команды был задан специалисту после поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций УЕФА.

«Отставка? Этот вопрос не ко мне. Мы хорошо начали турнир, а закончили его неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой. У нас много новых футболистов — видимо, с листа не всем удается сыграть на таком уровне», — цитирует Черчесова Sport24.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния в Белграде.

Ранее полузащитник сборной Германии подвел итоги игры с командой Испании.