Тренер «Динамо» рассказал об общении с главным тренером «Ливерпуля»

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал об общении с главным тренером английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, Клопп всегда был приколистом, и сейчас он смотрит на него по телевизору и понимает, что тот вообще не изменился. Воронин отмечает, что титулы и слава не испортили тренера «Ливерпуля».

«Однажды встретились перед финалом Лиги чемпионов, посидели, повспоминали прошлое, посмеялись, пивка выпили. У человека на следующий день финал, а он принимает бывшего партнера, с которым работал 20 лет назад! В этом весь Клопп», — сказал он.

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