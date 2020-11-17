Фигуристка Туктамышева выполнила на тренировке четверной тулуп

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании 2015 года Елизавета Туктамышева выполнила на тренировке четверной тулуп. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте петербургской федерации фигурного катания.

«Легко и непринужденно. Лиза Туктамышева возвращает четверной тулуп», — написано в описании к видео.

Напомним, что в декабре спортсменке исполнится 24 года.

Ранее сообщалось, что фигурист Александр Самарин не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.