Стали известны подробности переговоров по бою Макгрегор — Порье

Стали известны подробности переговоров по бою между бывшим чемпионом в двух весовых категориях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором и американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Дастином Порье.

О ходе переговоров сообщил ведущий обозреватель MMA и журналист ESPN Ариэль Хельвани на своей странице в Twitter.

«Переговоры об участии Макгрегора в бою против Порье идут в правильном направлении, но еще не завершены», — написал он.

Напомним, это будет повторная встреча Макгрегора и Порье. В первом бою ирландский боец одержал победу нокаутом.

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