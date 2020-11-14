Валуев высказался о нападении на бойца Харитонова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о драке между бойцами Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым.

13 ноября между спортсменами разгорелся спор, в результате которого Яндиев нанес Харитонову несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, также у него появились проблемы с правым глазом. 14 ноября Харитонову сделают операцию.

«На основании присмотренного видео, не зная обстоятельств, никто не сможет что-то прокомментировать. Мы с вами видели только, что один боец был явно не готов к такому развитию событий. Наверное, Харитонов от нападавшего подобных действий не ожидал», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался об инциденте.