Ларионов подвел итоги Кубка Карьяла
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов подвел итоги Кубка Карьяла.
Напомним, российская команда, которая была составлена из хоккеистов не старше 20-ти лет, стала победителем турнира.
«Ребята показали себя во всей красе. Мы хотели, чтобы игроки вернули традиции советского и российского хоккея, играя в современную и атакующую игру, которая нравится болельщикам и дает результат. У ребят была большая поддержка от родителей, друзей, болельщиков. Я им сказал, что их задача — растопить сердца фанатов и влюбить в себя своей игрой. Пусть есть ошибки, но в молодежном хоккее нет рамок. Они должны импровизировать», — сказал Ларионов.