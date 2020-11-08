Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов подвел итоги Кубка Карьяла.

Напомним, российская команда, которая была составлена из хоккеистов не старше 20-ти лет, стала победителем турнира.

«Ребята показали себя во всей красе. Мы хотели, чтобы игроки вернули традиции советского и российского хоккея, играя в современную и атакующую игру, которая нравится болельщикам и дает результат. У ребят была большая поддержка от родителей, друзей, болельщиков. Я им сказал, что их задача — растопить сердца фанатов и влюбить в себя своей игрой. Пусть есть ошибки, но в молодежном хоккее нет рамок. Они должны импровизировать», — сказал Ларионов.

Ранее сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла.