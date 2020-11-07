Березуцкий прокомментировал игру молодых футболистов ЦСКА
Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий прокомментировал игру молодых футболистов армейской команды, передает официальный сайт клуба.
По словам Березуцкого, прежний состав ЦСКА отличали несгибаемый характер и психология победителей, которую привил команде Валерий Газзаев. Бывший футболист отмечает, что подбор игроков способствовал решению самых серьезных задач.
«Сейчас у ЦСКА много молодежи и надо понимать, что команде намного проще давать результат с опытными футболистами в составе. Уверен, в ближайшее время молодежь будет прибавлять. Все традиции живы и продолжают развиваться», — сказал он.
После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА имеет 28 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.
В матче 14 тура РПЛ ЦСКА сыграет с футбольным клубом «Ростов» на «ВЭБ Арене». Начало — в 16:30.
Ранее сообщалось, что «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.