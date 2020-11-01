Хабиб рассказал о помощи двоюродного брата в подготовке к бою с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов помогал ему подготовиться к бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против Джастина Гэтжи.

Поединок состоялся 24 октября. Россиянин победил во втором раунде.

«На этих сборах братишка помогал очень сильно — в подготовке, в весогонке и так далее», — написал Хабиб в Instagram.



Ранее Хабиб высказался о своем решении завершить карьеру в UFC.