Хабиб рассказал о помощи двоюродного брата в подготовке к бою с Гэтжи
Андрей Черников
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов помогал ему подготовиться к бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против Джастина Гэтжи.
Поединок состоялся 24 октября. Россиянин победил во втором раунде.
«На этих сборах братишка помогал очень сильно — в подготовке, в весогонке и так далее», — написал Хабиб в Instagram.
Ранее Хабиб высказался о своем решении завершить карьеру в UFC.