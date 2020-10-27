Олимпийский чемпион прокомментировал новость о дисквалификации Устюгова

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал новость о признании российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его побед на Олимпийских играх в Сочи и Ванкувере антидопинговой панелью Спортивного арбитражного суда (CAS ADD), передает Sport24.

По словам бывшего президента, после ухода его команды началась вседозволенность вместо соблюдения всех правил. Тихонов отмечает, что до Олимпийских игр он говорил, что если Россия выиграет, после будут скандалы.

«Я же никогда не ошибаюсь, я предсказал это. Потом в кулуарах сказал одному из уважительных руководителей, что у нас большие допинговые проблемы! Но кто прислушивался?

Справедливое ли это решение? Ну, наверное, это неспроста», — добавил он.

Ранее адвокат Устюгова раскритиковал решение CAS аннулировать победы биатлониста на Олимпиадах.