Английский тренер сравнил «Краснодар» с клубами АПЛ

Англичанин Джон Филлипс, новый тренер «Краснодара» по физической подготовке, сравнил краснодарский клуб с командами Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает официальный сайт клуба.

По словам Филиппса, «Краснодар» очень похож на «Саутгемптон» и КПР, с которыми он работал в АПЛ и Чемпионшипе. Тренер отметил, что эти клубы тоже участвуют в нескольких турнирах параллельно — так же, как краснодарский клуб в Российской премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке России.

«Моя работа в КПР в чем-то была похожа на новый проект: мы должны были не только развивать все, что было прежде, но и создавать новые системы и протоколы, чтобы улучшить характеристики полевых игроков», — добавил он.

Напомним, что матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28-го октября. Начало — 20.55 мск.

После первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» и «Челси» имеют в своем активе по одному очку. В параллельном матче группы E встретятся испанская «Севилья» и французский «Ренн».

Ранее сообщалось, что «Челси» продолжит тренировку в России перед матчем Лиги чемпионов против «Краснодара»..