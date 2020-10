Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль

Журналист ESPN Бретт Окамото на странице в Twitter сообщил, что президент России Владимир Путин пригласил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца Хабиба Нурмагомедова в Кремль.

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, защитил титул чемпиона и объявил о завершении профессиональной карьеры.

На счету россиянина 29 боев и 29 побед в смешанных единоборствах (MMA).

Per Khabib Nurmagomedov's co-manager Rizvan Magomedov (@Rizvan_RM), Russian president Vladimir Putin spoke to Khabib on the phone today and invited him to the Kremlin in Moscow. Khabib flies home from Dubai to Dagestan tomorrow.