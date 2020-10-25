В РФС возмущены работой судившего «Краснодар» — «Спартак» судьи

Российский футбольный союз (РФС) возмущен работой судьи Владислава Безбородова на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком», сообщает «Чемпионат.com».

Об этом издание проинформировал источник в РФС. Стоит отметить, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды, а Безбородов, который работал главным арбитром, принял решение засчитать спорный гол московского клуба. Позднее «Краснодар» выступил с резким заявлением, в котором раскритиковал работу судейской бригады.

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу еще раз, то могут закончить карьеру», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» жестко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».