Макгрегор прокомментировал победу Хабиба над Гэтжи
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в Twitter прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.
«Хороший бой, Хабиб. Я продолжу. Еще раз выражаю уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоей семье в связи с его утратой. С уважением, Макгрегоры», — написал ирландец.
Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.
Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.
Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Good performance @TeamKhabib.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020
I will carry on.
Respect and condolences on your father again also. To you and family.
Yours sincerely, The McGregors.