Макгрегор прокомментировал победу Хабиба над Гэтжи

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в Twitter прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.

«Хороший бой, Хабиб. Я продолжу. Еще раз выражаю уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоей семье в связи с его утратой. С уважением, Макгрегоры», — написал ирландец.

Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.

Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors.