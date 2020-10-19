Семак пожелал здоровья футболистам «Брюгге»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов пожелал выздоровления заразавшимся коронавирусом в составе «Брюгге», передает Sport24.

Напомним, что в бельгийском клубе положительный тест на COVID-19 оказался у вратаря Симона Миньоле, а также полевых — Одилсона Коссуну и Михаэля Крменчика. Все трое футболистов были изолированы от команды и не полетели в Санкт-Петербург.

«Хочется пожелать выздоровления заболевшим. Опасения у нас есть. Но мы должны делать свою работу. Мы все понимаем степень риска. Иначе не было бы смысла возобновлять турнир. Это наши реалии. Есть требования, есть регламент. Иногда он скользкий и неоднозначный. Но какой-то четкий регламент в этих условиях прописать невозможно», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Малком и Дуглас Сантос не сыграют в первом матче «Зенита» в Лиге чемпионов.