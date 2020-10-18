Главный тренер «Спартака» призвал не давить на Кокорина

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре нападающего Александра Кокорина в матче против «Химок», сообщает «СЭ».

По его мнению, забитый гол поможет 29-летнему форварду раскрыться и обрести уверенность.

«Александр сыграл хорошо и сделал шаг к возвращению. Мы договорились, что если заработаем пенальти, то его исполнит Кокорин.

Как я уже говорил, нужно дать ему спокойно поработать, впереди большой путь. Все будет хорошо», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, как провел завершившееся летнее трансферное окно.