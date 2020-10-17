Форвард «Ливерпуля» Мане высказался о коронавирусе

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане высказался о коронавирусе.

Ранее сообщалось, что футболист заразился инфекцией.

«Я старался вылечиться как можно быстрее, к счастью, я здоров и счастлив. Просто хочу всем напомнить — берегите себя, это очень важно. Эта болезнь — невероятная вещь, не поймете, пока не испытаете на себе. Никому не пожелаешь такого, это очень непросто», — приводит слова футболиста официальный сайт команды.

Ранее звезда «Ливерпуля» рассказал о своих симптомах коронавируса.