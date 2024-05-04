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Девочка получила огнестрельное ранение головы во время перестрелки под окнами школы

Fox News: в США школьница получила огнестрельное ранение на уроке

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Shutterstock

В Вашингтоне девочка-подросток получила огнестрельное ранение из-за перестрелки под окнами школы. Об этом сообщает Fox News.

В округе Колумбия 17-летняя старшеклассница была госпитализирована с огнестрельным ранением головы, девочку ранило влетевшей в окно пулей. Пострадавшая была госпитализирована, ранение не представляет опасности для жизни.

По информации полиции, перестрелку устроили неизвестные. Местные жители сообщили, что слышали звук стрельбы из автомата. Причины перестрелки и личности злоумышленников пока не установили, расследованием инцидента занимается полиция округа.

До этого сообщалось, что две девочки получили ножевые ранения в результате нападения взрослого мужчины возле школы на северо-востоке Франции. Вооруженный злоумышленник приблизился к начальной школе и совершил нападение на 11-летнюю ученицу. Затем он направился к центральной площади и там ранил ножом шестилетнюю девочку. По предварительным данным, подозреваемый страдает психическими расстройствами.

Ранее на юго-востоке Турции полицейский открыл стрельбу в участке.

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