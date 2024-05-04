Российская авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS

Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS, 17 французских управляемых авиабомб Hammer и другие снаряды. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сбито шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», а также 201 беспилотный летательный аппарат», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве рассказали об уничтожении двух HIMARS и двух С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения за неделю.

«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ обратили внимание на поражение воинского эшелона с вооружением и техникой западного производства, поставленной Украине странами НАТО.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.