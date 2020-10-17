Антон Миранчук близок к подписанию нового контракта с «Локомотивом»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук близок к подписанию нового контракта с московским «Локомотивом». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, клуб и футболист достигли принципиальной договоренности о продолжении сотрудничества. В настоящее время осталось удалить небольшие детали, после чего о новом контракте будет объявлено официально.

Текущий трудовой договор Миранчука с «железнодорожниками» истекает летом 2021 года.

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