Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса
Андрей Черников
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Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования должны были пройти с 30 по 31 октября.
Федерация фигурного катания Канады отменила турнир из-за сложной ситуации в области здравоохранения и обеспокоенности за безопасность спортсменов.
Ранее сообщалось о том, что этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи пройдет без зрителей.