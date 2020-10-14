Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти с 30 по 31 октября.

Федерация фигурного катания Канады отменила турнир из-за сложной ситуации в области здравоохранения и обеспокоенности за безопасность спортсменов.



Ранее сообщалось о том, что этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи пройдет без зрителей.