«Спартак» пошутил над коронавирусом у Роналду

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в англоязычном аккаунте в Twitter шутку над новостью о заражении коронавирусом нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Что ж, это значит, что «Вулверхэмптон» остался без половины состава перед матчем на выходных», — говорится в сообщении.

В составе английского клуба выступают игроки сборной Португалии Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Даниэл Поденсе, Жоау Моутинью и Рубен Невеш.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прокомментировал известие о заражении Роналду коронавирусной инфекцией.

...well that'll be half of Wolves' Starting XI out for the weekend https://t.co/DFPqQh5lbk