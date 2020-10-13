Футболист петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о нежелании переходить в европейский чемпионат.

«Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто уехать в Европу. У нас прекрасный турнир, интересно играть. Когда ты находишься в «Зените», это престижно», — сказал Оздоев в эфире телеканала «Россия 24».

Также игрок отметил, что в 16 лет он мог уехать в немецкий «Шальке», но он не захотел ждать два года, чтобы заиграть.



Ранее Оздоев назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов.