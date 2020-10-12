Хавбек «Динамо» Фомин дебютировал за сборную России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин дебютировал за сборную России.

Спортсмен вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время вместо атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового, не сумевшего отметиться результативными действиями в прошедшем матче.

Напомним, что сборная России в домашнем матче сыграла вничью против сборной Турции и сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице своей группы.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут также дома, 14 сентября, против команды Венгрии.

Ранее сообщалось, что сборная Франции сыграла вничью с командой Португалии в матче Лиги наций.