Швейцарская техника пения йодль признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием

Швейцарскую технику пения йодль включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом говорится в заявлении организации в соцсети X.

Отмечается, что решение было принято во время заседания Комитета по нематериальному культурному наследию 2025 года под председательством Индии.

В настоящее время йодль считается популярной и универсальной формой пения. Как отмечает британское издание, за последнее сто лет клубы йодлей процветали по всей Швейцарии, расширяя популярность этого вида пения и интегрируя его уникальные тембры, техники и тремоло в международный музыкальный лексикон, охватывающий классику, джаз и фолк. Примечательно, что американские кантри-певцы активно включали йодль в свои песни в конце 1920-х.

Накануне итальянскую кухню официально включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия.

