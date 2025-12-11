На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен резко оборвала речь Вучича о России во время встречи в Брюсселе

Politico: Вучич сказал фон дер Ляйен, что у него есть послание из России
Florence Lo/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прервала речь президента Сербии Александара Вучича, когда он захотел озвучить послание из Москвы. Об этом сообщила газета Politico.

Инцидент произошел во время трехсторонней встречи Вучича с фон дер Ляйен и главой Евросоюза Антониу Коштой в Брюсселе. По информации журналистов, как только сербский лидер заговорил о России, глава ЕК сменила тему разговора, предложив сфотографироваться.

«Хорошо, давайте подождем, пока», — сказала еврочиновник и резко переключилась на главу Евросовета, обсуждая с ним, как лучше встать перед фотографами.

До этого глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предрек отставку некоторых европейских политиков из-за русофобии. По его словам, такая участь ждет в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он отметил, что у этих политиков «в голове лишь одна русофобия, а собственные граждане их волнуют мало». Миронов заявил, что население стран начинает это понимать, о чем свидетельствуют низкие рейтинги вышеназванных политиков.

Ранее фон дер Ляйен назвала экспроприацию активов РФ ключевым актом для обороны ЕС.

