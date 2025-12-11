На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка подверглась нападению стаи птиц и потребовала компенсацию

Пострадавшая из-за стаи птиц туристка требует компенсацию у курорта в Соль-Илецке
Delmas Lehman/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбургской области на туристку напала стая краснокнижных птиц. Она получила травму и потребовала компенсацию, сообщает региональный комитет по обеспечению деятельности мировых судей.

В июне этого года оренбурженка приехала на курорт «Соленые озера» в городe Соль-Илецк. Она оплатила вход, аренду беседки и лежака, а также проезд на вагончике по территории курорта. Однако на озере Тузлучное ее неожиданно атаковали птицы, из-за чего женщина была вынуждена спасаться бегством и сломала палец на левой ноге.

По данным местных СМИ, часть территории курорта является местом гнездования чайконосой крачки и кулика-ходулочника. Эти виды занесены в Красную книгу и выводят потомство как раз в конце весны и в начале лета. Вероятно, птицы восприняли человека как угрозу.

Пострадавшая считает, что администрация не обеспечила безопасность на территории курорта, и требует выплатить штраф за несоблюдение обязательств, возместить ей стоимость отдыха и лечения, расходы на лекарства, а также компенсировать разницу в доходах за время больничного и моральный вред. В общей сложности — более 131 тыс. рублей. Мировой судья рассмотрит ее иск 22 декабря.

Ранее суд в Свердловской области взыскал со школы компенсацию за попавший в голову ученицы мяч.

