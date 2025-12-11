Жители одного из округов Запорожской области две недели живут без воды

В Михайловском муниципальном округе Запорожской области произошла коммунальная авария, из-за чего в течение двух недель в нескольких населенных пунктах водоснабжение либо полностью отсутствует, либо вода подается с пониженным давлением. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Евгений Балицкий, назвав сложившуюся ситуацию «недопустимой».

По словам главы области, причиной произошедшего стал выход из строя глубинных насосов в нескольких населенных пунктах округа.

«Это пгт Михайловка, села Тракторное, Марьяновка, Николаевка, Новониколаевка,»— уточнил Балицкий.

Балицкий также сообщил, что поручил региональному Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства срочно вмешаться в ситуацию с водоснабжением, привлечь к ремонтным работам аварийные бригады и обеспечить подвоз воды населению в необходимом объеме.

Летом этого года системы водоснабжения Запорожской области подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к отключению подачи воды в отдельных районах Мелитополя.

Ранее в Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после атаки БПЛА.