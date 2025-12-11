«Радио Судного дня» передало второе сообщение за день

«Радиостанция Судного дня», передала новое кодированное сообщение --«бермудский». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 91256 БЕРМУДСКИЙ 6910 4880», — прозвучало в эфире.

По данным канала, 11 декабря в 12:48 по московскому времени в эфир вышла комбинация «НЖТИ 82331 ЕРШОВУЗ 1362 0915».

Накануне радиостанция передала целую серию сообщений, которая началась в 09:07 мск и включала восемь переданных подряд наборов позывных «НЖТИ» и необычных кодовых слов, среди которых были «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ», «Котовоин» и «Комплектный». Последние сигналы из этой серии были зафиксированы около 13:08, когда в эфире прозвучало слово «крясосыч».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».