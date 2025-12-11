На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые обнаружили в клетках «ключ» к долголетию

Aging Cell: белок COX7RP может быть ключом к здоровому долголетию
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Токийского столичного института гериатрии и геронтологии (Япония) установили, что белок COX7RP может играть главную роль в здоровом долголетии. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

COX7RP относится к митохондриальным белкам. Митохондрии имеют ключевое значение для поддержания жизни и здоровья, поскольку они вырабатывают необходимую для жизни энергию в виде аденозинтрифосфата (АТФ). Многие возрастные заболевания и старение само по себе тесно связаны с нарушением функций митохондрий, поэтому эти компоненты клеток часто являются главной целью исследований.

Выработка энергии в митохондриях зависит от соединений, известных как комплексы дыхательной цепи. Они способствуют переносу протонов и электронов, необходимых для выработки АТФ. Эти комплексы могут объединяться в динамические структуры более высокого порядка, называемые суперкомплексами. Однако доказательств четкой причинно-следственной связи между этими суперкомплексами и прямой пользой для здоровья мало.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, исследовательская группа изучила роль белка COX7RP, который участвует в формировании суперкомплексов. Результаты показали: COX7RP усиливает выработку энергии и снижает уровень активных форм кислорода (АФК), вызывающих окислительный стресс в клетках,

Исследовательская группа также создала трансгенных мышей, у которых на протяжении всей жизни вырабатывалось повышенное количество COX7RP. У таких грызунов продолжительность жизни была на 6,6 % больше обычной, а нарушения в обмене глюкозы и жиров развивались реже. Ученые также выявили снижение экспрессии генов, связанных с возрастными воспалительными реакциями.

«Дальнейшие исследования помогут проложить путь к новым методам лечения возрастных метаболических заболеваний у людей. Добавки и лекарства, которые улучшают сборку и функционирование митохондриальных дыхательных суперкомплексов, могут способствовать увеличению продолжительности жизни», — заключил ведущий автор исследования Сатоси Иноуэ.

Ранее был назван простой способ улучшить подвижность для тех, кому за 50.

