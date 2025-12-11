На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии устранили утечку на трубопроводе на месте разлива нефти

Tagesspiegel: утечка на трубопроводе на месте разлива нефти устранена
Christian Mang/Reuters

Утечка на трубопроводе в федеральной земле Германии Бранденбург устранена. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

«Утечка на трубопроводе в Уккермарке в Бранденбурге устранена. В ночь на четверг пожарные завершили свою работу», — говорится в материале

Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений и последствий аварии. После откачки нефти возьмут пробы грунтовых вод и почвы, чтобы определить уровень загрязнения.

О происшествии стало известно 10 декабря. Как сообщало агентство DPA, инцидент зафиксировали неподалеку от общины Грамцов на трубопроводе, который принадлежит нефтеперерабатывающему заводу PCK Raffinerie. В это же время газета Märkische Oderzeitung писало, что авария случилась во время работ на нефтепроводе. По данным издания, в результате утечки из трубы вырвался фонтан нефти высотой примерно 25 метров. Министр окружающей среды Ханка Миттельштедт заявляла, что 11 декабря она планирует посетить место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба.

Ранее сообщалось, что две страны ЕС оспорят план по отказу от российских нефти и газа.

