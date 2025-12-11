ЕК подала в суд на несколько стран ЕС за различные нарушения правил

ЕК подала в суд на Португалию, Румынию, Ирландию и Грецию

Европейская комиссия подала в Суд Евросоюза на несколько стран-членов объединения. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В ЕК рассказали, что иски против Португалии были поданы в связи с тем, что страна не проводит надлежащую оценку проектов, которые могут оказать значительное воздействие на участки общеевропейской сети особо охраняемых природных территорий Natura 2000, а также не соблюдает правила ЕС в области очистки городских сточных вод.

Румынию обвинили в несоблюдении обязательств в соответствии с Директивами о качестве атмосферного воздуха. Иск против Ирландии объясняется нарушениями ею требований Директивы об очистке городских сточных вод.

Греция подозревается в несоблюдении необходимых мер по разработке и публикации процедур навигации на основе показателей эффективности (PBN) в греческих аэропортах.

Суд ЕС является институтом судебной власти объединения, который обеспечивает единообразное толкование и применение законодательства Союза во всех странах-членах. Он разрешает правовые споры между национальными правительствами и институтами ЕС, а также рассматривает иски от физических и юридических лиц.

