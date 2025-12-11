Житель Архангельска попал под суд за публикацию георгиевской ленты и нацистской свастики

В Архангельске мужчине грозит срок за публикацию свастики на георгиевской ленте

Житель Архангельска предстанет перед судом за публичное осквернение георгиевской ленты, сообщает прокуратура Архангельской области и НАО.

В преддверии 84-й годовщины Дня Победы мужчина опубликовал в открытом доступе изображение георгиевской ленты с размещенной на ней нацистской свастикой, фотографией военного преступника и текстом, чем, по данным следствия, осквернил символ воинской славы России.

Материал увидели многие пользователи, после чего мужчине предъявили обвинение по статье о публичном оскорблении символов воинской славы с использованием интернета.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянина отправили в колонию на два года за осквернение Вечного огня.