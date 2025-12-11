На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Архангельска попал под суд за публикацию георгиевской ленты и нацистской свастики

В Архангельске мужчине грозит срок за публикацию свастики на георгиевской ленте
true
true
true
close
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Житель Архангельска предстанет перед судом за публичное осквернение георгиевской ленты, сообщает прокуратура Архангельской области и НАО.

В преддверии 84-й годовщины Дня Победы мужчина опубликовал в открытом доступе изображение георгиевской ленты с размещенной на ней нацистской свастикой, фотографией военного преступника и текстом, чем, по данным следствия, осквернил символ воинской славы России.

Материал увидели многие пользователи, после чего мужчине предъявили обвинение по статье о публичном оскорблении символов воинской славы с использованием интернета.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянина отправили в колонию на два года за осквернение Вечного огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами