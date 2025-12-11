На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна тактика Лаврова при раскрытии шпиона ЦРУ в Кремле

Подполковник запаса ФСБ Попов: Лавров спровоцировал ЦРУ на эвакуацию шпиона
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров смог перехитрить ЦРУ и раскрыть американского шпиона, внедрившегося в структуру Кремля. Об этом заявил член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса ФСБ России Андрей Попов в интервью с «Царьградом».

По его словам, Лавров является не только отличным политиком, но и человеком, знающим детали работы разведки и спецслужб. Попов напомнил, что именно под его руководством был выявлен и нейтрализован информатор США. Эксперт предположил, что глава МИД спровоцировал ЦРУ на эвакуацию своего шпиона.

«Было принято вот такое решение о том, что путем создания соответствующих условий и возможной утечки информации в ЦРУ спровоцировать их на то, чтобы у них нервы не выдержали», — заявил подполковник.

Он объяснил, что Лавров сделал все так, чтобы американская сторона «расшлепала» своего шпиона.

Речь идет о случае, который произошел в 2017 году, когда президент США Дональд Трамп после встречи с Лавровым принял решение об «эвакуации» из России своего информатора. В ходе беседы глава Белого дома случайно дал понять, о наличии шпиона в Кремле. Считается, что информатором был Олег Смоленков, которого сняли с позиции в администрации президента России.

Ранее Лавров объяснил позицию Москвы по Украине.

