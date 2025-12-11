Главу Гулькевичского района Кубани уволили в связи с утратой доверия

Глава Гулькевичского района Александр Шишикин отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В надзорном ведомстве уточнили, что решение об увольнении было принято по инициативе прокуратуры Краснодарского края после выявления значительных коррупционных нарушений. Так, глава района предоставил губернатору региона недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах. Помимо этого, было выявлено, что чиновник участвовал в предпринимательской деятельности своего родственника и не принимал меры по устранению конфликта интересов, отметили в прокуратуре. Так, родственник Шишикина получал бюджетные средства из муниципального предприятия, подконтрольного районной администрации.

Генпрокурор РФ Александр Гуцан ранее сообщил, что в 2025 году более 700 государственных служащих были уволены по инициативе ведомства в связи с утратой доверия. По его словам, прокуратура ориентирована на выявление серьезных нарушений антикоррупционного законодательства, а не на незначительные ошибки в декларациях о доходах.

