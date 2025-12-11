На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маск больше не хочет работать на Трампа

Маск заявил, что не стал бы снова работать на Трампа
Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск не согласился бы вновь возглавить Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который создал президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в подкасте бывшей сотрудницы DOGE Кэти Миллер.

«Нет. Думаю, что вместо управления DOGE я лучше бы работал во благо своих компаний. И тогда бы они [американцы] не сжигали машины», — считает Маск.

При этом Маск отметил, что под его руководством ведомство «добилось небольшого успеха», и в период его работы США прекратили финансирование неэффективных программ. Также департаменту удалось остановить практику ежегодного расходования от $100 до $200 млрд, подчеркнул предприниматель.

Департамент эффективности государственного управления создали после вступления Дональда Трампа в должность президента. Его целью была оптимизация работы федеральных органов. В ноябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что DOGE было расформировано за восемь месяцев до окончания срока его полномочий, а еще с весны 2025 года многие его функции взяло на себя Управление кадров федерального правительства (OPM).

Ранее Маск призвал расформировать Еврокомиссию.

