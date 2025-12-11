Маск больше не хочет работать на Трампа

Маск заявил, что не стал бы снова работать на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск не согласился бы вновь возглавить Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который создал президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в подкасте бывшей сотрудницы DOGE Кэти Миллер.

«Нет. Думаю, что вместо управления DOGE я лучше бы работал во благо своих компаний. И тогда бы они [американцы] не сжигали машины», — считает Маск.



При этом Маск отметил, что под его руководством ведомство «добилось небольшого успеха», и в период его работы США прекратили финансирование неэффективных программ. Также департаменту удалось остановить практику ежегодного расходования от $100 до $200 млрд, подчеркнул предприниматель.

Департамент эффективности государственного управления создали после вступления Дональда Трампа в должность президента. Его целью была оптимизация работы федеральных органов. В ноябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что DOGE было расформировано за восемь месяцев до окончания срока его полномочий, а еще с весны 2025 года многие его функции взяло на себя Управление кадров федерального правительства (OPM).

Ранее Маск призвал расформировать Еврокомиссию.