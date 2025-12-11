На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Неприятные сюрпризы»: в Госдуме объяснили, как безопасно арендовать дом на Новый год

Депутат Чаплин посоветовал проверять документы на дом при аренде на Новый год
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Бронировать дом для празднования Нового года следует заранее, тщательно осмотрев помещение перед заключением договора. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Чтобы отдых прошел без неприятных сюрпризов, следует внимательно подойти к выбору и учесть ряд важных моментов. Прежде всего определитесь с бюджетом и местоположением. Помните, что цены на аренду в предновогодние дни существенно возрастают, поэтому бронировать жилье лучше заранее. Изучите различные предложения на специализированных сайтах и платформах, сравните цены, условия проживания и отзывы других арендаторов. Обязательно обратите внимание на фотографии объекта: соответствуют ли они действительности, насколько ухожен дом и территория вокруг. Перед заключением договора аренды тщательно осмотрите дом или дачу лично. Убедитесь, что все заявленные удобства (отопление, водоснабжение, электричество, бытовая техника) находятся в исправном состоянии. Обратите внимание на наличие необходимого количества спальных мест, посуды, постельного белья и других предметов быта», — сказал он.

Чаплин подчеркнул, что в договоре должны быть прописаны все условия оплаты, права и обязанности сторон. Кроме того, депутат посоветовал перед подписанием бумаг запросить документы, подтверждающие право собственности.

«Оговорите с арендодателем условия оплаты коммунальных услуг, уборки территории и вывоза мусора. Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять все непонятные моменты. В договоре аренды должны быть четко прописаны сроки аренды, стоимость, условия оплаты, права и обязанности сторон, а также ответственность за сохранность имущества. Перед подписанием договора внимательно прочитайте все пункты и убедитесь, что они соответствуют вашим договоренностям с арендодателем. Не вносите предоплату до тех пор, пока не убедитесь в надежности арендодателя и соответствии объекта вашим требованиям. Попросите предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом или дачу. Помните, что аренда жилья у частного лица связана с определенными рисками, поэтому будьте бдительны и осторожны», — добавил он.

Ранее психолог посоветовала интровертам читать на корпоративе.

