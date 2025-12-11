Украина передала США дополненный «новыми идеями» план Трампа

Украинская сторона передала США обновленный план президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ABC.

«В четверг утром украинский чиновник, близкий к мирным переговорам, сообщил телеканалу ABC News, что Украина передала США пересмотренный мирный план из 20 пунктов», — говорится в сообщении издания.

Пересмотренный план, сообщает ABC, содержит «некоторые новые идеи» относительно территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

По обновленному мирному плану Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Агентство Bloomberg сообщало, что Украина разработала два дополнительных соглашения к новому плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, они будут касаться гарантий безопасности и восстановления страны.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Украина оттягивает принятие плана Трампа.