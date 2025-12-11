Украина разработала два дополнительных документа к новому плану Трампа

Украина разработала два дополнительных соглашения к новому плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, они будут касаться гарантий безопасности и восстановления страны. Об этом сообщает Bloomberg.

«Проект, содержащий 20 пунктов, является «фундаментальным документом» для прекращения войны, заявил Зеленский. Украина также разработала два дополнительных предлагаемых соглашения на основе этого плана, касающихся гарантий безопасности США и будущего восстановления», — говорится в сообщении издания.

По данным источников Bloomberg, европейские союзники Киева обсудят 11 декабря состояние мирных переговоров и последний проект плана, который украинские официальные лица направили в Вашингтон ночью.

По обновленному мирному плану Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

