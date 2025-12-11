В Раде заявили Трампу, что не могут «даже говорить» о территориальных уступках РФ

Народный депутат Украины и вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что согласно конституции республики, проведение выборов во время военного положения невозможно, равно как и уступка каких-либо территорий России. Его слова приводит «РБК-Украина» со ссылкой на телемарафон.

«У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах [парламентских и президентских выборах]. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это такой важный момент, который надо всем вспомнить», — сказал Корниенко.

Он также заявил о невозможности территориальных уступок, которых требует президент США Дональд Трамп в своем мирном плане. Нардеп считает, что о них «мы не можем даже говорить с точки зрения конституции и юридического процесса». Украина против этого «морально и как нация, как народ», констатировал политик.

Обновленный мирный план состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановления Украины и так далее.

При этом Киев 10 декабря направил свои поправки к мирному плану Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС. Сейчас Россия настаивает на выводе украинских войск с подконтрольной территории Донбасса. The Telegraph сообщил, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Ранее в Госдуме заявили, что ни один из мирных планов не соответствует интересам России.